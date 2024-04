Tas ir mīts, ka Latvija ir nabadzīga valsts, uzsver Šteinbuka

"Mēs sakām, ka atpaliekam no kaimiņiem. Jā, mēs atpaliekam, bet mēs neesam nabadzīga valsts. Tas ir kārtējais mīts, līdzās tam, ka Latvija ir iznīcinājusi savu rūpniecību. Rūpniecības daļa, ja skatāmies pievienoto vērtību, mums ir 30%. Jā, Lietuvā ir vairāk, bet mēs nevaram teikt, ka Latvijā esam iznīcinājuši rūpniecību," teica Šteinbuka.

"Vienmēr var meklēt kaut ko sliktu, bet jāmeklē labais. Skatoties nākotnē, viens no mūsu izaicinājumiem, ir izaugsmes paātrināšana, kas ir atkarīga no investīcijām, inovatīviem projektiem. Ja runājam par investīcijām, tie nevar vienmēr būt Eiropas fondi. Mēs nevaram visu mūžu "sēdēt uz adatas" un būt pilnībā atkarīgiem no Eiropas finansējuma," sacīja Šteinbuka.