Eiropas mākslīgā intelekta regulējums: ko tas mainīs Eiropā, Latvijā un globāli?

Mākslīgais intelekts no pētniecības subjekta un šaurās jomās pielietota instrumenta ir kļuvis par ļoti reālu, jaudīgu, plaši pieejamu un līdz ar to ietekmīgu tehnoloģiju. Pēdējo pāris gadu laikā strauji pieaug arī šīs tehnoloģijas ietekmes mērogi. Sākot ar individuāla cilvēka produktivitātes un arī ietekmes mēroga būtisku paplašināšanu, dažādu jomu pacelšanu citā kvalitātē vai to pilnīgu pārvēršanu, līdz pat sabiedrisko un demokrātijas procesu ietekmēšanai.