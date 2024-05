VIDEO Marija Naumova: Sievietes – nēsājiet kleitas!

Saskaņā ar Vēdām, senajiem rakstiem, kas radušies pirms 5000 gadiem, vīrietis ir gars. Viņš nes sevī zināšanas, bet sieviete ir pati daba. Ūdens, kas ir pasaules pamats, - tā ir dziedinoša enerģija. Vīrieši savu enerģiju saņem no augšas kā ideju, bet mēs saņemam no apakšas kā enerģiju un spēku. Vīriešiem, lai realizētu idejas, ir nepieciešams šis spēks, kuru enerģētiski viņš var saņemt tikai no sievietes. Tāpēc mums jābūt stiprām, viedām un obligāti laimīgām," savu lekciju iesāk Marija Naumova.