Faktomāts Vai Ukrainas pārstāves Eirovīzijā slavināja fašismu?

Krievijas propaganda nežēloja arī reperi Aļonu, izplatot dažādus nicinošus video materiālus, kauninot viņu par lieko svaru un ārējo izskatu. Šie vēstījumi tika izplatīti, kā ilustrāciju izmantojot video no Eirovīzijas pusfināla mēģinājuma, kurā Aļona aizķērās aiz skatuves konstrukcijas un nokrita.

Lai arī Krievija pēdējos trīs gadus Eirovīzijā nav piedalījusies, Krievijas propaganda turpina pievērst aktīvu uzmanību šim pasākumam. Krievijas propagandas ziņojumos dominē tēze, ka “Paldies Dievam, ka Krievijai pietika prāta aiziet no tās “slimās” Rietumu pasaules”, un “ka aiziešana no Eirovīzijas tikai apliecina to, ka Krievija pieturas pie veselā saprāta, jo Eiropā vairs nav nekāda veselā saprāta, jo šajā pasākumā piedalās tikai garīgi slimi cilvēki”.