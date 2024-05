Kāpēc sievietēm draud lielāki nabadzības riski, un kā no tiem izbēgt?

Visi trīs līmeņi kopā var nodrošināt prognozēto nākotnes pensiju līdz 70% no taviem pašreizējiem ienākumiem. Ja ceri tikai uz pensiju pirmajiem diviem līmeņiem, neveicot regulāras iemaksas trešajā pensiju līmenī, aina būs citādāka.

2019. gadā pensijas saņēmējs no pirmā un otrā līmeņa varēja rēķināties ar ienākumiem, kas aizstāj 56% ienākumu aktīvajā darba vecumā. Eiropas Komisijas prognozes liecina, ka 2030. gadā šis rādītājs ir samazinājies līdz 42%, bet 2040. gadā – līdz 34%, savukārt 2050. gadā – jau līdz 32%.

Ja gribi izbaudīt sauli ziemā, sāc krāt vasarā – tāpat par savām vecumdienām ir jāsāk domāt jau jaunībā. Finanšu eksperte Agnese Zvaigznīte TVNET uzsver, ka labākais veids, kā nodrošināt pārticīgāku nākotni, ir pensiju trešā līmeņa plāni. Šajos plānos tu pats vari izlemt, cik bieži un cik daudz iemaksāt, un katru gadu vari atgūt 20% no iemaksātās summas. Ja vēlies, naudu vari sākt izņemt jau no 55 gadu vecuma, vari atstāt to mantojumā tuviniekiem.