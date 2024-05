Četri biežāk uzdotie jautājumi par hipotekāro kredītu

Kādu summu varu aizņemties mājokļa iegādei?

Šie kritēriji izriet no likumdošanas maksimālajiem limitiem, kā arī jāņem vērā, ka katrai bankai ir papildu kritēriji, kas var samazināt maksimālo kredīta summu. Tas nozīmē, piemēram, ja mājsaimniecības ienākumi pēc nodokļu nomaksas ir 2000 eiro, kopējais kredītu slogs (visu kredītu kopsumma) nevar pārsniegt 144 tūkstošus eiro. Tāpat eksperts norāda, ka banka ņem vērā minimālo naudas apmēru, kas nepieciešama mājsaimniecības ikdienas tēriņiem, piemēram, komunālajiem maksājumiem un pārtikai uz personu. Tāpēc jāapzinās, jo lielāks ģimenes locekļu skaits, jo lielāka naudas summa vajadzīga ikdienā nepieciešamo tēriņu segšanai un attiecīgi mazāka varētu būt pieejamā kredīta summa.

Cik ilgs laiks nepieciešams, lai saņemtu aizdevumu?

Klienta situācijas izvērtēšana bankā parasti aizņem vienu līdz četras dienas, kam seko līgumu sagatavošana, notāra apstiprinājums un dokumentu iesniegšana Zemesgrāmatā. Tikai pēc atbildes saņemšanas no Zemesgrāmatas, kas var aizņemt līdz 2 nedēļām, notiek kredīta naudas izmaksa un klients var saņemt jaunā īpašuma atslēgas. Tomēr jāņem vērā, ka atkarībā no klienta sniegtās informācijas, bankai var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai izvērtētu klienta maksātspēju ilgtermiņā. Tālāk jau no klienta paša atkarīgs, cik ilgā laikā tiks parakstīts pirkuma līgums un veiktas citas nepieciešamās formalitātes.