Kādiem pasaules notikumiem investoriem būtu jāpievērš uzmanība?

Attīstīto tirgu valstu parādi pret iekšzemes kopproduktu (IKP) ir vēl viens potenciāls bažu avots, jo globālā izaugsme palēninās. Saskaņā ar jaunākajām ASV Kongresa budžeta biroja prognozēm valsts parāda attiecība pieaugs līdz 160% no IKP un budzēta deficīts līdz 2050. gadam dubultosies līdz 10% no IKP. 2025. gadā ASV beigsies dažādi iepriekš ieviestie nodokļu atvieglojumi, un, lai kādu no tiem turpinātu, valsts parāds, visticamāk, palielināsies vēl vairāk. Tas var radīt zināmu nepastāvību ASV obligāciju tirgū.