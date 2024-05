Ik mēnesi cilvēki zaudē miljonu – atdod PIN kodu un paši nosūta karti vai naudu krāpniekiem

Šādu summu ik gadu krāpniekiem izdodas izvilināt no cilvēku kontiem, un līdzvērtīgu summu bankām izdodas pasargāt, apturot aizdomīgus darījumus, pirms ir veikts pārskaitījums. Jāuzsver – minētie 12 miljoni ir zaudēti, jo cilvēki brīvprātīgi ir nodevuši savus bankas piekļuves vai personas datus krāpniekiem, vai arī investējuši fiktīvās finanšu shēmās.

Viens no krāpnieku galvenajiem trikiem – tie uzdodas par bankas, policijas vai kādas citas institūcijas darbiniekiem. Nereti cilvēki it kā tiek "brīdināti", ka viņu konts esot uzlauzts un nauda steigšus jāpārskaita uz citu kontu. Raksturīga pazīme – cilvēks pēkšņi tiek "bombardēts" šķietami no vairākām institūcijām vienlaikus (telefoniski un e-pastā), lai radītu trauksmi un apjukumu un krāpnieki varētu pārliecināt cilvēku, ka ir jārīkojas ātri un jāseko viņu instrukcijām. Vēl viens "sarkanais karogs" – krāpnieki parasti pieprasa, lai visas darbības notiktu slepenībā, ne ar vienu tās neapspriežot.