"cv.lv" pārvaldītājam neizdodas tiesas ceļā ierobežot vietnes "www.kurdarbs.lv" meklētāja darbību

AT Civillietu departamenta senatore Zane Pētersone, kura konkrētajā lietā bija senatore referente, komentējot AT spriedumu, norāda, ka tiesa spriedumā ir attīstīta judikatūra datubāzu veidotāju tiesību aizsardzības jautājumos, konkretizējot, kādi ieguldījumu ņemami vērā, izvērtējot, vai šāda aizsardzība saskaņā ar likumu pienākas, kā arī izdarītas atziņas par to, kā vērtējama iespējamo pārkāpēju darbības ietekme uz datubāzes izveidē izdarītā ieguldījuma atgūšanas iespējām.