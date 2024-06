7 mīti par lombardiem Latvijā

“Šis ir viens no lielākajiem maldiem, jo visas preces, kuras pārdodam, ir rūpīgi pārbaudītas un nepieciešamības gadījumā arī atjaunotas. Turklāt visām precēm tiek izsniegta arī garantija līdz pat 24 mēnešiem. Tā ir būtiska priekšrocība, salīdzinot ar citām platformām, kurās notiek lietotu mantu tirdzniecība,” uzsver S. Pudnika. Viņa arī piebilst, ka, lai nodrošinātu plašu preču klāstu, Banknote uzpērk preces gan no privātpersonām, gan no juridiskām personām, un neatkarīgi no pārdevēja prece tiek pārbaudīta un atjaunota pirms tiek pieņemts lēmums par tās laišanu tirdzniecībā.