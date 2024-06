Kā neiekrist lētā dopamīna lamatās, notriecot naudu niekos, jeb gūsti prieku, krājot nākotnei

Tāpat kā sapņos par nākotni, arī tagad mēs gribam justies laimīgi. Viens no populārākajiem, vieglākajiem un arī nenoturīgākajiem dzīves priekiem ir cieši saistīts ar naudu – iepirkšanās. Cik bieži iznāk nopirkt kaut ko tāpēc, ka gribējās? Tikai pēc tam sākam domāt – vai man tiešām to vajadzēja? Ekonomisti to sauc par “nespēju atlikt apmierinājumu”.