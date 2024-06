Finansējuma samazināšanas dēļ 19 000 mājsaimniecību un uzņēmumu var palikt bez kvalitatīva interneta pieslēguma

Sākotnējais atbalsts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda ( ERAF ) bija aptuveni 32,9 miljoni eiro, un jaunākie grozījumi to samazinātu līdz aptuveni 11 miljoniem, ko var vērtēt kā pašu minimumu.

Viena kilometra optiskā tīkla infrastruktūras izbūve vidēji izmaksā no 30 līdz 40 tūkstošiem eiro, savukārt jauna sakaru torņa būvniecība atkarībā no augstuma un nestspējas ir no 200 līdz 350 tūkstošiem eiro.