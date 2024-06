Apkopotas alternatīvas Rīgas savienošanai ar "Rail Baltica" dzelzceļa trasi

Izvērtējumā arī secināts, lai paātrinātu "Rail Baltica" dzelzceļa savienojuma izveidošanu caur Igauniju, Latviju un Lietuvu līdz Polijas robežai, nepieciešams turpināt īstenot projekta aktivitātes atbilstoši pieejamajam finansējumam, balstoties uz šādiem pieņēmumiem par projekta apjomu - no Igaunijas robežas līdz Vangažiem divsliežu uzbērums un viens sliežu ceļš, no Lietuvas robežas līdz Iecavai divsliežu uzbērums un viens sliežu ceļš, no Iecavas līdz Misas trīsstūrim un no Misas trīsstūra līdz Rīgas lidostai divsliežu uzbērums un divi sliežu ceļi, savukārt no Misas trīsstūra līdz Vangažiem (kravu apvedceļš) divsliežu uzbērums un viens sliežu ceļš.