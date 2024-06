Eiropa ir gatava konfiscēt maksājumus “Gazprom” par Krievijas gāzi

“Orlen” meitasuzņēmums “Europol Gaz”, kas pārvaldīja “Jamalas-Eiropas” gāzesvada Polijas posmu, 2023. gada maijā iesūdzēja “Gazprom” tiesā par 6 miljardiem zlotu jeb 1,45 miljardiem dolāru, pieprasot kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies līguma pārkāpuma dēļ. Tagad “Orlen” cenšas piedzīt naudu, kas pienākas “Gazprom”. No Ungārijas MVM CEEnergy Polijas uzņēmums pieprasa 350 miljonus ASV dolāru, aģentūrai Reuters pastāstīja kāds avots.

Lai izvairītos no maksājumu bloķēšanas, uz ko “Gazprom” varētu reaģēt, pārtraucot piegādes, Ungārijas iestādes steidzami pieņēma regulu, kas aizsargā gāzes norēķinus no trešo valstu prasībām. Līdzīgu likumu pieņēma arī Slovākijas parlaments, šonedēļ ziņoja SPP: saskaņā ar šo dokumentu ir aizliegts arestēt gāzes pārvades sistēmā esošo gāzi vai maksājumus par to.