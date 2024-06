Kozlovska guvusi ieņēmumus arī no citiem avotiem - nepilnus 10 000 eiro no Rīgas Stradiņa universitātes, nepilnus 5000 eiro no Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas, kā arī maksājumus no Latvijas Sabiedrības veselības fonda, "RSU ambulances" un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas.