Demokrātiskās valstis atpaliek no autokrātijām aizsardzības izdevumu palielināšanas jomā. Tomēr vairumā gadījumu, demokrātiskās valstis kopējo aizsardzības izdevumu jomā apsteidz autokrātiskās valstis.

Autoritāras valstis tradicionāli tērē daudz lielāku budžeta daļu armijai nekā demokrātiskās valstis. Tas skaidrojams gan ar to, ka to vadoņi vairāk rūpējas par savu aizsardzību, gan ar to, ka viņi var izvēlēties netērēt naudu pabalstiem saviem pilsoņiem.