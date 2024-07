Ar interneta veikaliem viss it kā būtu puslīdz skaidrs. “Atvest no kaut kurienes Eiropā ir lētāk, jo viņi pērk no noliktavas nevis no veikala, kurā kāds ir samaksājis par to, ka izņem no konteinera, uzkrāj, ieliek plauktā un noslauka putekļus. Visas šīs darbības uzreiz veido izmaksas. Tāpēc veikala plauktā vienmēr būs dārgāk nekā no kaut kādas noliktavas uzreiz,” skaidro Ingūna Gulbe