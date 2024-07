Noskaties Darbu sāk "Rail Baltica" parlamentārās izmeklēšanas komisija. Kas pārrunāts pirmajā sēdē?

Lielākā daļa deputātu uzskata, ka iztaujāšana jāsāk no apakšas uz augšu, proti, no mazākā ierēdņa līdz pat Ministru prezidentei. Ābrama gan uzskata, ka šāda pieeja aizņems pārāk ilgu laiku un iztaujāšana būtu jāsāk tieši no augstākajām amatpersonām.