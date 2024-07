Sākot ar 2007. gada "Cowi" analīzi, beidzot ar šodienu, visas matemātiskās formulas liecina vienu - "Rail Baltica" izdevumi pārsniedz ienākumus. Pēc katras no šīm analīzēm var rakstīt vienu un to pašu - izdevumi būs arvien lielāki, bet ienākumi nepalielināsies, līdz ar to - šis projekts nav tā vērts.