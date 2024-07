Latvijas dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai ar valsts dotāciju 65 miljonu eiro apmērā nepietiek, norāda Briškens

Viņš arī pauda viedokli, ka šādai situācijai vajadzēja gatavoties jau vismaz desmit gadus iepriekš, apzinoties, ka kravas izsīks. "Ar to vajadzēja rēķināties, un strauja pārkārtošanās šobrīd ir neizbēgama," sacīja ministrs.

"Mēs jau šobrīd strādājam ar graudu kooperatīviem, ar "Latvijas valsts mežiem" un citiem koksnes eksportētājiem pie iespējām nākotnē pārcelt kravas no autotransporta uz dzelzceļu. Lai mēs to izdarītu, ir nepieciešama intermodāla infrastruktūra stratēģiskajās vietās, kas ir tālāk no ostām, piemēram, Ziemeļvidzemē, kur veidojas industriālie parki, Latgalē, pierobežā," norādīja Briškens.