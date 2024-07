Bajāre: šis gads var kļūt par iespēju ekonomiskajam atspērienam

Viens no prioritāriem finansēšanas virzieniem uzņēmējdarbībā ir aizsardzības un drošības nozare, ar kuru esam uzsākuši sadarbību, lai skaidrotu finansējuma saņemšanas iespējas. Aizsardzības un drošības nozares attīstība izriet vienlaikus no mūsu kā valsts eksistenciālas vajadzības, taču šī nozare ir arī ekonomiski perspektīva. Jāatzīst, ka turpat visi FNA biedri ir izteikuši vēlmi šo sadarbību attīstīt, tādēļ cenšamies aktīvi attīstīt šo sadarbību ar industriju, tai skaitā ar valsts aktīvu iesaisti.

Runājot par drošību, nedrīkstam aizmirst par mūsu cilvēku finansiālo drošību, kas veidojas no diviem pamatelementiem – finanšu pratības un uzkrājumu veidošanas kultūras. Finanšu nozares asociācija šovasar sāka pret telefonkrāpniecību vērstu kampaņu "Met nost!", kuras mērķis ir palīdzēt iedzīvotājiem, īpašu uzmanību pievēršot senioru auditorijai, atpazīt un izvairīties no telefonkrāpniekiem. Vairāki nozares biedri aktīvi veic iedzīvotāju un uzņēmēju izglītošanu, lai uzlabotu finanšu pratību privātpersonu un uzņēmēju vidū.

Runājot par uzkrājumu veidošanu, – par nozīmīgāko ilgtermiņa uzkrājumu veidu Latvijā ir kļuvis pensiju 2. un pensiju 3. līmenis. Nozīmīga pārmaiņa, kas stājusies spēkā ar šī gada 1. jūliju, – pensiju kapitāla pārvaldnieki tagad zin, kas ir to klienti un var piedāvāt cilvēku vecumam atbilstošus ieguldījumu plānus, kā arī kopumā – izglītot par uzkrājumu veidošanos. Tas ir svarīgi, jo pašiem uzkrājumu veicējiem bieži vien nav nedz laika, nedz intereses par to, kas ar šo uzkrājumu notiek, tāpēc ir vajadzīgs proaktīvs atgādinājums no pensijas pārvaldnieka par to, kā uzkrāt vairāk.