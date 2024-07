"Ne mana kāpņutelpa, ne mana problēma." Kā veicināt daudzdzīvokļu ēku renovēšanu?

Ja cilvēks nav neko ieguldījis īpašuma iegādē, viņam nav arī pienākuma apziņas to uzturēt, par to rūpēties un to attīstīt, un viņš gaida, ka to darīs kāds cits. Tā ir tipiska postpadomju domāšana, no kuras daļa sabiedrības joprojām netiek vaļā.