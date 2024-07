Vētras seku likvidēšanai pašvaldības varēs pieprasīt valsts budžeta līdzekļus

Pieprasot līdzekļus cietušajam objektam, kas nav apdrošināts, valsts pozitīva lēmuma gadījumā var piešķirt 70% no nepieciešamā finansējuma, bet 30% būs jānodrošina no pašvaldības budžeta, savukārt apdrošinātiem objektiem pašvaldības līdzfinansējums būs vien 25% no nepieciešamām izmaksām, un līdzfinansējumā ietilpst objekta apdrošināšanas prēmija attiecīgajam gadam.