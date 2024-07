Mūsdienu realitātē darba laika modelis “astoņas stundas, piecas dienas nedēļā" nācis no pagājušā gadsimta sākuma, tāpat kā hiearhija priekšnieks/padotais pamazām atkāpjas pagātnē. Aizvien vairāk cilvēku meklē iespējas darbu pielāgot savam dzīves ritmam, to padarot par aizraujošu uzdevumu. Un tas ir iespējams! Pašnodarbinātā statuss daudzās profesijās ļauj strādāt jebkur – meža ieskautā lauku viensētā, Spānijas kūrortā pie jūras vai klusas mazpilsētas kafejnīciņā.

Atšķirībā no darba ņēmējiem, no kuru ienākumiem valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas aprēķina un ietur darba devējs, pašnodarbinātajiem tas jādara pašiem. Turklāt pašnodarbinātais var izvēlēties variantu, no kādiem ienākumiem, cik bieži, pēc kādas likmes maksāt. Tātad pašnodarbinātā sociālās apdrošināšanas grozs atkarīgs no paša izvēlētā nodokļu režīma.