Nākotnes vētrām jāgatavojas jau šodien: kādus lietusūdens savākšanas risinājumus izmantot?

"Finanšu trūkumu gan varētu nākotnē risināt, ņemot piemēru no citām Baltijas jūras reģiona valstīm, kur no iedzīvotājiem tiek ieturēta maksa vai tarifs par lietus kanalizācijas sistēmu uzturēšanu," uzskata Kondratenko.

To, kādu ievalku ierīkot konkrētajā zemesgabalā, nosaka dažādi faktori: teritorijas platība, reljefs, grunts sastāvs un gruntsūdens līmenis, kā arī apkārtējās vides konteksts. Ievalku augšējo slāni parasti veido augsnes substrāts. Tas sastāv no melnzemes, kas sajaukta ar smilti vai granti. Savukārt zem augsnes kārtas tiek izvietots ģeotekstils, bet tam apakšā iestrādāts drenējošs smilts slānis. Atsevišķos gadījumos, kad nepieciešams palielināt uzkrājamā ūdens tilpumu, bet nav iespējams padarīt platāku pašu ievalku, starp augsni un smilti papildus ierīko ģeotekstilā ietītu oļu slāni, kas spēj uzkrāt daudz ūdens – pat 40% no pašu oļu tilpuma. Visefektīvāk ievalkas pilda savu funkciju, ja tiek ierīkotas vismaz metru virs gruntsūdens līmeņa.