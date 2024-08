"Indexo banka" darbu sāks 28. augustā

Kā atzīmē "Indexo bankas " pārstāvji, no 28.augusta Latvijas iedzīvotāji varēs kļūt par bankas klientiem, izmantojot pilnīgi jaunu mobilo lietotni. Jau no pirmās darbības dienas bankas klientiem būs pieejama virkne inovatīvu finanšu produktu, kā arī visi bankas pamata pakalpojumi.

Viens no "Indexo" dibinātājiem un jaunās "Indexo bankas" valdes priekšsēdētājs Valdis Siksnis norāda, ka Latvijas finanšu vides un arī visas ekonomikas problēma ir zemais konkurences līmenis banku sektorā. Proti, pēc Sikšņa teiktā, "banku it kā ir daudz, taču aktīva konkurences cīņa to starpā nav jūtama. Inovācijas ir apstājušās un klientiem vairs netiek piedāvāti izdevīgākie risinājumi."