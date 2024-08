Kopīgā cīņa pret fentanilu, kā pārdozēšana pēdējo gadu laikā kļuva par vienu no izplatītākajiem priekšlaicīgas nāves cēloņiem ASV, sākās jau 2019. gadā, kad Ķīna piekrita aktīvāk apkarot fentanila kontrabandu un stingrāk kontrolēt ar to saistīto ķīmisko savienojumu ražošanu. Tomēr ar to bīstamo narkotiku bums ASV nebeidzās, jo Ķīna turpināja apgādāt ar izejvielām fentanila ražotājus Meksikā, kas, savukārt, nelegāli tirgoja to ASV.