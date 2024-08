Būtiskus pārkāpumus pieļāvušajai naftas bāzei Daugavpilī darbība jāaptur līdz otrdienai.

Abiem uzņēmumiem SIA "Mix Oil" un SIA "RMNS", kas jau pusgadu nodarbojas ar bīstamo vielu - dīzeļdegvielas sajaukšanu ar rapša metilesteri vai bāzes eļļu, darbība pavisam ir jāaptur ne vēlāk kā līdz 20.augustam. Ja līdz šim datumam labprātīgi netiks apturēta naftas bāzes darbība, VVD kā izpildiestāde varēs to darīt piespiedu kārtā.

Abu uzņēmumu atļautais dīzeļdegvielas apgrozījums ir 17 898,291 tonnas, līdz ar to "Mix Oil" un "RMNS" jau būtiski pārsniedza pašlaik uzņēmumiem atļauto 5000 tonnu apgrozījumu gadā.

Kā skaidro VVD pārstāve, saņemot iedzīvotāju sūdzības par to, ka naftas bāzē netiek ievērotas vides aizsardzības prasības, dienests veica pārbaudi objektā. Tās laikā konstatēts, ka abi uzņēmumi, kam VVD reģistrējis C kategorijas piesārņojošo darbību, pārsnieguši pieļaujamās uzglabājamās degvielas daudzumu, kā arī ar to veikuši šai kategorijai neatbilstošas darbības.