10 lietotnes, kas vecākiem palīdzēs pārraudzīt bērna aktivitātes internetā

Atbilde slēpjas tehnoloģijās – īpaši izstrādātās lietotnēs, kas ne tikai ļauj uzraudzīt un kontrolēt atvašu interneta lietošanas paradumus, bet arī sniedz vecākiem sirdsmieru, zinot, ka bērni ir pasargāti no nepiemērota satura un nevēlamām situācijām.

Google Family Link

Viena no populārākajām un augstāk novērtētajām mobilajām lietotnēm, kas dos iespēju vecākiem pārraudzīt bērna interneta lietošanas paradumus, ir Google Family Link. Vecākiem ir iespēja ne tikai attālināti bērna ierīcē iestatīt savus digitālos noteikumus, bet arī izveidot Google kontu, kas atvasei sniegs piekļuvi atsevišķiem Google pakalpojumiem. Lietotne ļauj sekot līdzi darbībām internetā, vecāki saņems regulārus pārskatus dienas, nedēļas vai mēneša griezumā, redzēs, cik daudz laika bērns velta savām iecienītākajām lietotnēm. Google Family Link dod iespēju attālināti kontrolēt lietotnes - bloķēt, ierobežot, pārvaldīt pirkumus tajās, apstiprināt vai bloķēt to, ko bērns vēlas lejupielādēt no Google Play veikala. Lietotne ir bezmaksas un darbojas ar Android ierīcēm.