Pēdējo 10 gadu laikā paredzamā dzīvildze Latvijā ir palielinājusies no 74,3 līdz 75,9 gadiem. Lai arī tas ir būtisks progress, Latvija joprojām atpaliek no citām Eiropas Savienības valstīm. Palielinoties dzīvildzei, palielinās arī cilvēku ekonomiskās aktivitātes ilgums. Tā, piemēram, 2013. gadā šis rādītājs bija 34,8 gadi, bet pērn - jau 37 gadi. Līdz ar to var secināt, ka jaunā Latvijas iedzīvotāju paaudze varēs baudīt ne tikai ilgāku dzīvi, bet arī varēs ilgāk strādāt.

Latvijā periodā no 2013. līdz 2023. gadam gaidāmais darba dzīves ilgums pieaudzis par 2,2 gadiem - no 34,8 līdz 37 gadiem. Vīriešiem šis rādītājs pieaudzis par diviem gadiem - no 35,1 līdz 37,1 gadam, bet sievietēm par 2,5 gadiem - no 34,5 līdz 37 gadiem. Latvijas kaimiņiem šis pieaugums bijis ievērojamāks.

Igaunijā šajā periodā darba dzīves ilguma rādītājs pieaudzis par 4,3 gadiem - no 36,5 līdz 40,8 gadiem. Vīriešiem šis rādītājs audzis par 3 gadiem - no 37,2 līdz 40,2 gadiem, bet sievietēm - pat par 5,7 gadiem - no 35,8 līdz 41,5 gadiem.

Lietuvā šie rādītāji auguši vidēji par 3,7 gadiem - no 34,1 līdz 37,8 gadiem. Vīriešiem paredzamais darba dzīves ilgums ir pieaudzis par 3,3 gadiem (no 34,1 līdz 37,4 gadiem), bet sievietēm - par 4,1 gadu (no 34,1 līdz 38,2 gadiem).