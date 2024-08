Valdības piedāvātās nodokļu izmaiņas neveicinās straujāku ekonomikas izaugsmi, norāda Endziņš

Viņš iesaka valdībai vairāk koncentrēties uz izdevumu samazināšanu, piemēram, raudzīties, kā var ietaupīt uz dzelzceļa projekta "Rail Baltica" rēķina. Tāpat būtu jāveicina darbaspēka nodokļu konkurētspēja. "Jo ātrāk to sāks darīt, jo ātrāk visiem būs nauda, ko dalīt," uzskata LTRK vadītājs.

Tostarp no šīs summas valsts budžets iegūtu papildu 60,5 miljonus eiro, speciālais budžets iegūtu 50,9 miljonus eiro, savukārt pašvaldību budžets zaudētu 39,9 miljonus eiro. Izdevumu samazināšana valsts un pašvaldību iestādēs dotu 45,8 miljonus eiro, bet ietekme uz valsts budžetu, izpildot likumos noteikto, radītu 1,2 miljonu eiro zaudējumu.

Darbaspēka nodokļu pārskatīšanas scenārijs paredz, ka 2025.gadā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ( VSAOI ) likme tiktu mazināta par 1% - no līdzšinējiem 23,59% uz 22,59%, savukārt darba ņēmēja likme saglabātos nemainīga - 10,5%. VSAOI griestus rosināts celt no līdzšinējiem 78 100 eiro līdz 105 300 eiro.

Darba devēja VSAOI likmes samazināšanu par 1% piedāvāts kompensēt ar valsts fondēto pensiju shēmas iemaksu terminētu samazināšanu par 2% (no 6% uz 4%) no 2025.gada. Valsts fondēto pensiju shēma no tā zaudētu 203,9 miljonus eiro.