Pēc krietna brīža, ko izmeklētāji pavadīja, sviežot krāmus uz ielas, vienam no virsniekiem beidzot izdevās ielīst mājā pa vienu no otrā stāva logiem. Pēc izlaušanās cauri krāmu blāķiem, kas sniedzās līdz pat griestiem, virsnieks atrada līķi – no bada un sirdskaites jau vismaz 10 stundas miris savā “ligzdā” gulēja Homērs Koljers. Policijai vajadzēja piecas stundas, lai viņa līķi izdabūtu no krāmu gūsta, vēstīts izdevumā “All That Is Interesting”.