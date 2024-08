Infografika Ekonomisti: algu kāpums Latvijā bremzēsies

Nozaru starpā straujākais algu kāpums joprojām ir izglītībā jeb 19,6%. Savukārt lēnākais kāpums ir lauksaimniecībā un mežsaimniecībā (plus 3,7%), kas pērn bija algu kāpuma rekordiste (plus 18,2%). Algu līmenis tajā ir noslīdējis atpakaļ zem vidējā. Pandēmijas laika īpaši straujā kāpuma atbalss joprojām redzamas medicīnas un sociālās aprūpes algu mērenajā dinamikā (plus 5,6%). 2021.gadā medicīnā strādājošo algas auga par 31,2%.

Gada sākumā bija skaidri redzama sakarība - augsto algu nozarēs tās visumā auga lēnāk un otrādi, tādējādi samazinoties strādājošo nevienlīdzībai, skaidro Strautiņš. Viņš norāda, ka algu kāpums joprojām ir samērā lēns labi atalgotajās privātā sektora nozarēs ar lielu darbinieku skaitu, tādās kā profesionālie pakalpojumi (plus 8,8%), informācija un sakari (5,4%). Līdz 11,5% gada izteiksmē ir paātrinājies algu kāpums mazajā finanšu pakalpojumu nozarē, bet joprojām virs vidējā (plus 10,2%) tas ir diezgan labi atalgotajā valsts pārvaldē.

Ekonomists informē, ka no sešām nozarēm ar zemāko atalgojumu piecās kāpums joprojām pārsniedz vidējo, bet vienā no tām - operācijas ar nekustamo īpašumu - ir praktiski vienāds ar to (plus 9,6%). Darbaspējīgo skaita samazināšanās uztur sacensību starp darba devējiem, bet "silts" darba tirgus mēdz mazināt nevienlīdzību.