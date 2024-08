Jau pirmdien skolas gaitas sāks (un atsāks) tūkstošiem skolēnu visā Latvijā. Jaunais mācību gads sev nes līdzi dažādus izaicinājumus, no kuriem daļa velkas līdzi gadu no gada. Plašāk par tiem intervijā TVNET+ pastāstīja mācību līdzekļu izdevniecības “Skolas Vārds” vadītāja Violeta Brenčeva.

Sarunās ar skolu direktoriem un skolotājiem iezīmējas, ka aptuveni pusē no vispārizglītojošajām skolām trūkst viena vai vairāku priekšmetu skolotāju. Skolu vadītāji arī uzsver, ka nav pietiekams nodrošinājums ar atbalsta personālu. Nereti mazajās skolās tāda nav vispār vai arī speciālisti ir uz ļoti mazu slodzi, savukārt lielajās skolās šo atbalsta speciālistu skaits nav pietiekams.

Piemēram, skolā, kurā ir 500 skolēnu, ir krietni par maz ar vienu skolas psihologu un speciālo pedagogu, jo bērnu, kam ikdienā nepieciešams sniegt papildu atbalstu mācībās un risināt uzvedības problēmas, ir daudz. Līdz ar to šie speciālisti nespēj nodrošināt pilnvērtīgu atbalstu, un protams, ka no tā cieš izglītības kvalitāte. Bērni neiegūst to izglītību, ko viņiem vajadzētu iegūt.