1. jūlijā spēkā stājās izmaiņas, kas paredz - no jūlija pensiju pārvaldnieki beidzot varēs konsultēt savus klientus par to, vai cilvēki ir izvēlējušies savam vecumam atbilstošu ieguldījuma plānu. Vairāk nekā 60% cilvēku patlaban ir savam vecumam neatbilstošos pensiju plānos, un neviens viņus par to vienkārši neinformē. Plašāk par šīm izmaiņām TVNET+ pastāstīja “SEB Life and Pension Baltic SE” valdes locekle Kristīne Lomanovska.