12. septembris - starts jauniem karjeras apvāršņiem.

Lai gan platformā laipni gaidīts ikviens interesents neatkarīgi no vecuma un pieredzes, “MatchWork” galvenais mērķis ir palīdzēt jauniešiem, nodrošinot tiem pirmo darba pieredzi, kā arī vienkārši sniedzot tiem iespēju atrast ar studijām savienojamu darbu. No iepriekšējiem festivāliem noskaidrots, ka “MatchWork” platformā 8 no 10 uzņēmumiem atrod vismaz 1 darbinieku, lielākā daļa pat 2 un vairāk! Šoreiz jaunos kolēģus “MatchWork” platformā meklē jau tādi uzņēmumi kā “Rīgas lidosta”, Latvijas Televīzija VSIA, SIA “Tele 2”, Lidl Latvija, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, “Circle K” DUS, “KFC”, Apranga Group u.c., bet LU “Karjeras iespēju dienā” bez iepriekš minētajiem varēs iepazīt arī “Printful”, BTA, “Citadele”, “MSC”, Maxima Latvija, Stradiņu slimnīcu un daudzus citus.