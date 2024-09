Tāpat AS pārstāvji neesot saņēmuši skaidru atbildi par to, vai nodokļu maksātāju veiktās investīcijas jebkādā veidā un mērā ir atgūstamas, klāstīja Tavars un piebilda, ka šim jautājumam būs jāpievērš ģenerālprokurora uzmanība.

Līdz ar to, nesaņemot atbildes par līdzekļu atgūšanu, AS vērsīsies prokuratūrā ar aicinājumu pārbaudīt šo lēmumu likumību. AS gatavo arī Saeimas lēmumprojektu, kas apturētu valdības lēmuma izpildi, līdz tiks saņemtas skaidras atbildes par sabiedrības ieguldītās naudas likteni.

AS uzskata par nepieņemamu valdības lēmumu par vairāk nekā pusmiljarda eiro sabiedrības līdzekļu vienkāršu pazaudēšanu. "Diemžēl nekādas atbildes par plānu, kā šos līdzekļus atgūt, netika iegūtas. AS uzskata, ka šāda attieksme ir nopietni apšaubāma gan no likuma, gan sabiedrības interešu aizsardzības viedokļa.