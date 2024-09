Kad runa ir par īres tirgu, tad pēdējā laikā dzirdētas vien vaimanas par tā dārdzību. Ir ļaudis, kas iet legālo ceļu īres tirgū, reģistrējoties Valsts ieņēmuma dienestā (VID), bet, protams, netrūkst arī negodprātīgo nekustamā īpašuma saimnieku, kuri tā vietā, lai reģistrētu savu saimniecisko darbību, izīrē īpašumus pa kluso, naudu saņemot skaidrā. Kā VID pašlaik veicas ar medībām īres tirgū? Vai pieaug legālo izīrētāju skaits? Kāds sods pienākas par VID ignorēšanu un nodokļu nemaksāšanu? To vaicāja portāls TVNET.

"Ja cilvēks gūst ienākumus no nekustamā īpašuma izīrēšanas, tad neatkarīgi no tā, vai izīrē to ilgtermiņā vai īstermiņā, jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis," atgādināja VID pārstāve Evita Teice-Mamaja. "VID rīcībā ir visnotaļ plaša informācija par nodokļu maksātājiem, tajā skaitā – par fiziskajām personām, kas, iespējams, gūst ienākumus, izīrējot nekustamo īpašumu."