Noskaties “airBaltic” stratēģiskajam investoram apsver pārdot 10% akciju

“Jūs jau redzat, protams, uzņēmuma pašreizējo bilanci. Ja uzņēmums cieta kovida laikā trijos gados, apstākļos, kad Latvijai bija patiešām ļoti stingri ierobežojumi aviācijai un arī kopējie karantīnas nosacījumi, uzņēmums cieta 455 miljonu summāros zaudējumus, skaidrs, ka tā laika kovida ieguldījums, ko valsts veica, bija faktiski, lai uzņēmumu glābtu no maksātnespējas,” pauda Briškens.

Satiksmes ministrija gan sākotnēji nepiedāvāja “airBaltic” pamatkapitālu samazināt. Šāds rosinājums nāca no paša “airBaltic”. Un valdība to arī atbalstīja. “de facto” zināms, ka viens no apsvērumiem bija: ja netiks sakārtota grāmatvedība, tad potenciālie “airBaltic” akciju pircēji nedrīkstētu izņemt dividendes, tādēļ uzņēmums biržā nebūtu investoriem pievilcīgs.