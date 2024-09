Noskaties Trūka drosmes vai kompetences? Valsts aizvien nav izbeigusi saistības ar “Igati” par robežbūvi

Iekšlietu ministrija līgumu nelauza, jo - pēc amatpersonu teiktā, var secināt, ka tai pietrūcis kompetences un zināšanu, lai to izdarītu. Vēlme to darīt gan esot bijusi. “Ja mēs nonākam līdz decembrim, tad tas saistās acīmredzot ar “Igates” pretošanos un tika pieņemts likums, jo laikā, kad es jau biju iekšlietu ministrs, tas notika tādā normālā atmosfērā - izvērtēšana notiek un visi tur piedalījās, protams, ka mēs neviens netikāmies ne ar “Igati”, ne ar kaut kādiem citiem, un neuzklausījām, tie visi bija eksperti,” saka bijušais iekšlietu ministrs Māris Kučinskis (AS).