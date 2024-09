“Ir vairāki projekti, par kuriem plašāk detaļās es nevaru izplūst, kurus Latvija vēlējusies attīstīt kā daļu no aizsardzības industrijas un kur nepieciešams attiecīgi mūsu lielo telekomunikāciju uzņēmumu flagmaņu padomju lēmums ir ticis bremzēts. Par to ir runāts vairākas reizes dažādos līmeņos ne tikai valdības sēdē, bet arī Nacionālās drošības padomes sēdē. Es pats kā ārlietu ministrs par šiem jautājumiem vēl runāju ar saviem kolēģiem Zviedrijas valdībā pagājušogad. Kustība šobrīd nav bijusi. Un tādēļ es nevaru šobrīd, protams, pateiktu, kā šīs sarunas un konsultācijas, ko ekonomikas ministrs valdības uzdevumā veiks, beigsies, kāds būs rezultāts - par ko diskutēs valdībā. Esmu diezgan pārliecināts, ka šis jautājums atkal nonāks atpakaļ arī Nacionālās drošības padomes redzeslokā tad, kad būs kaut kādas lietas, par kurām runāt. Bet jā - šie jautājumi ir samērā būtiski gan aizsardzības industrijas, gan no drošības viedokļa. Gan arī no tāda ilgtermiņa mūsu pašu valsts interešu viedokļa.”