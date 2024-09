Ķīpsalā notiks Baltijas biznesa tehnoloģiju konference “Riga COMM 2024”

Jau sesto gadu “Riga COMM”, iedrošinot sievietes vairāk pievienoties tehnoloģiju nozarei, notiks konference “Women in Tech”. 4. oktobrī uz “Smart” skatuves pieredzē par izaicinājumiem un iespējām IT un tehnoloģiju nozarē dalīsies pārstāves no “Amazon Web Services”, “Women Go Tech”, “Cognizant”, “Mentoring Academy” u. c. Konference tiek rīkota sadarbībā ar kopienu “Riga TechGirls”. Programma: rigacomm.com/programma