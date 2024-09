Izcelsmes valsts norādīšanu cenu zīmēs par lietderīgu uzskata 52% iedzīvotāju, secināts aptaujā

No visiem aptaujātajiem 32% respondentu uzskata, ka izcelsmes valsts norādīšana palīdzēs labāk izprast, no kuras valsts produkts ir ievests, 5% norāda, ka tas palīdzēs vēl mērķtiecīgāk izvairīties no Krievijas un Baltkrievijas preču iegādes, savukārt 15% respondentu uzskata, ka šādā veidā labāk varēs identificēt gadījumus, kad produktu ražotājs ar zīmolu un iepakojuma vizuālo identitāti mēģina radīt ilūziju, ka pircējiem piedāvā Latvijas preces, liecina aptaujas dati.