Pagājušajā nedēļā Saeima pieņēma likuma grozījumus likumā "Par kredītiestādēm", kas paredz nodrošināt iedzīvotājiem piekļuvi skaidrai naudai, un paralēli tam izskaust krievu valodu no bankomātiem. TVNET+ bankām jautāja: cik maksās bankomātu pārprogrammēšana un vai pieaugs "norīto" karšu skaits?

Pēc "The European Association for Secure Transactions" (EAST) datiem, 2023. gada 30. jūnijā Latvijā bija 4,9 bankomāti uz 10 000 iedzīvotāju, kas ir viens no zemākajiem rādītājiem Eiropā.