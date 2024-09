Telpa vaļaspriekiem vai mājas ofiss: ko iesākt ar veco bērnistabu?

Iespējams, mainot telpas funkciju, nāksies atvadīties no piemīlīgajām tapetēm ar lācēniem, kuras glabā tik daudz skaistu atmiņu, tāpat jauna vieta būs jāatrod, piemēram, mīkstajām mantām, “neaizskaramajiem” Lego modelīšiem un rotaļlietām. Vienlaikus telpas pārkārtošanai nav nepieciešams ieguldīt ievērojamus finansiālos resursus, jo pats galvenais ir nodrošināt funkcionālu un pietiekami lielu guļvietu, kas būs piemērota kā vienam, tā diviem nakšņotājiem. Telpas sienas eksperti iesaka krāsot neitrālos toņos, izvēloties neuzkrītošus akcentus, kas gaisotni padarīs mājīgu un omulīgu. Lai no acīm paslēptu dažādas mantas, kas nav paredzētas viesiem, tām vērts atvēlēt aizslēdzamu skapi vai atvilktni zem gultas. Dažas no bērnistabas mantām var lieti noderēt arī viesu guļamistabā, piemēram, grāmatas, žurnāli un galda spēles.