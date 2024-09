Rudens tehnoloģiju pasaulē nāk ar dažādiem ilgi gaidītiem jaunumiem tehnoloģiju pasaulē, kad lielie tehnoloģiju ražotāji laiž dienas gaismā desmitiem jaunu ierīču. Lai arī ražotāji cer, ka katrs no šiem jaunumiem iekritīs patērētāju sirdīs (kas nozīmēs labu peļņu), ne vienmēr viss ir tik skaisti. Dažas no ierīcēm tiek klusi izņemtas no tirgus, bet dažas kļūst par tādu murgu, ka paši ražotāji ir laimīgi par tām aizmirst.