No muižkunga dāvanas par ģimenes rezidenci. Vaivodu ģimene Kuldīgā realizē savu sapni

“Nevajag baidīties un pārmest sev,” papildina Gerda. “Jāiet uz to lielo mērķi – savu māju, un par vienu vai otru aizķeršanos, nepareizu grīdas dēli vai pazudušu meistaru nevajag tērēt savus spēkus pārdzīvojot. Beigās viss būs labi! Māju vajag, kamēr bērni ir mazi, viņi izaugs, viņiem būs savas dzīves, protams, ceram – viņi gribēs pie mums ciemoties. Pašlaik māja veido viņu bērnības atmiņas, un tās būs bezgala skaistas, piepildītas un laimīgas. Tās ir katru grūtību vērtas. Viņiem vajag dabu, viņiem vajag katram savu ķerru, lai palīdzētu dārza darbos. Es esmu laimīga, to redzot.” Gerda atzīstas, ka baidījusies no pārvākšanās uz mazpilsētu, jo bija pierasts pie Rīgas un tās iespējām. Taču Kuldīgā ir vēl labāk! “Gribu iedrošināt visus, kuri ir pārdomās pārcelties no Rīgas uz kādu citu Latvijas pilsētu, jo tur būs vieglāk tikt bērnudārzā un skolā, vieglāk aizvest uz tiem, tur būs pulciņu daudzveidība. Ja uztraukums ir par konkrētām precēm, kas varētu nebūt ārpus Rīgas, tad ir taču internets, kur visu var pasūtīt. Internetā var arī apmeklēt dažādus kursus.”