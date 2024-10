Eksporta kalvē darba duna kļūst skaļāka

Šo pagrieziena punktu daudzi saista ar centrālo banku, tajā skaitā Eiropas Centrālās bankas (ECB), monetārās politikas pārmaiņām. Jāpiebilst, ka šajā desmitgadē attiecībā uz to, kādu kursu virza monetārās sistēmas kārtības sargi, esam piedzīvojuši visai pamatīgus zigzagus, sākotnēji kovidlaikā naudu “meta pakaļ”, bet pēc tam to strauji izņēma no ekonomikas ar augstākām procentu likmēm, savukārt tagad procentu likmes atkal sarūk, lai ekonomikā būtu vairāk naudas. Tā ir mūsu cerība, ka lētāki un vieglāk pieejami aizdevumi liks būvēt mājas un attīstīt dažādus investīciju projektus, jo tas paver visai plašas darba iespējas arī Latvijas eksportējošajiem uzņēmumiem.