“Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum”: universāls grīdas tīrīšanas risinājums

“Xiaomi Truclean W20” var raksturot kā divus vienā: tas vienlaikus sūc putekļus, savāc izlikušus šķidrumus un mazgā grīdu. “Xiaomi” prezentē to kā trīs vienā: trešā ierīces funkcija ir slotiņas pašattīrīšanās.

Grīdas tīrīšanas ierīces “Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum” korpusa dizains mazliet atšķiras no rokas putekļsūcēju dizaina un ir diezgan negaidīts – gandrīz cilindra formā. Droši vien šādu izskatu nosaka pati konstrukcija, jo korpusā bez jaudīgā, bet neticami klusā dzinēja, kas nodrošina iespaidīgo 15 000 Pa sūkšanas jaudu, ir divi rezervuāri: viens tīrajam ūdenim, no kura ūdens tiek nepārtrauksi padots rotējošajam veltnītim slotiņai, otrs – putekļu un netīrā ūdens vai uz grīdas izlijušo šķidro netīrumu (kafijas, saplīsušas olas u.tml.) savākšanai. Katru no šiem rezervuāriem var ļoti viegli izņemt – ar vienu pogas spiedienu.