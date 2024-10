Solis uz priekšu veselības uzraudzībā – Huawei Watch D2

Divus gadus pēc pirmā uznāciena veikalos ieradies otrās paaudzes Huawei viedpulkstenis Watch D2. Plānāks, vieglāks, ērtāks lietošanā, un joprojām apveltīts ar svarīgu papildu funkciju, kas to padara atšķirīgu no desmitiem citu rokaspulksteņu. Proti, Watch D2 mēra asinsspiedienu tāpat, kā to dara specializētais asinsspiediena mērītājs. Turklāt tagad tas Eiropā ieguvis medicīnisku sertifikāciju, kas nozīmē, ka mērījumi ir tikpat precīzi kā ārsta kabinetā.